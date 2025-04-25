تشييع جثامين 7 ضحايا من أبناء الفيوم فى حادث اجدابيا .. صور

شيع الآلاف من الأهالي 7 قرى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثامين ابنائهم الـ 7ضحايا حادث اجدابيا بدولة ليبيا، بعد أن تسلم ذويهم الجثامين عن طريق منفذ السلوم بسيارات هيئه الاسعاف، ووصلت النعوش إلى مسقط رؤسهم وادي الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا.

ضحايا حادث اجدابيا



اسماء الضحايا من أبناء الفيوم

كان قد ارتفع عدد ضحايا حادث أجدابيا بدولة ليبيا من أبناء الفيوم إلى 7 أشخاص، بعد التعرف على هوية اثنين آخرين من ضحايا الحادث هما، "أحمد إبراهيم خليل أحمد"، مقيم بقرية الغرق، و"عبد الله رجب متولي جمعة"، مقيم بقرية منية الحيط بمركز إطسا.

تصادم بين شاحنة وحافلة نقل ركاب



وسبق ان تم التعرف على 5 من أبناء محافظة الفيوم، لقوا مصرعهم في دولة ليبيا، في حادث تصادم بين شاحنة، وحافلة لنقل الركاب كانوا يستقلونها، والضحايا جميعهم من أبناء مركز إطسا بمحافظة الفيوم، هم: عبد الناصر سليم سليمان على 37 عامًا، ورمضان عبد النبي محمد عبد الله 32 عامًا، ورمضان السيد صالح عبد الغني، وعبد الكريم مختار عبد الكريم، وناجي محمد سليمان محمد.

وصرحت السلطات الليبية بنقل الجثامين إلى مصر، وتجهيزهم للنقل عن طريق منفذ السلوم وبذلت القنصلية المصرية جهودها كبيرة فى هذا الصدد.



كان قد لقي 12 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم، وقع فجر أول أمس الأربعاء، على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب ، فى منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في ليبيا، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

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