فيديو يكشف لحظات الرعب على الطريق الدائري.. عصابة دراجات نارية تسرق الهواتف.. شاهد

في لحظة خاطفة، وبينما كان أحد المواطنين منشغلاً باستخدام هاتفه أثناء استقلاله وسيلة مواصلات عامة، ظهر شاب مجهول فجأة، وانتزع الهاتف من يده بكل عنف، قبل أن ينطلق راكضًا نحو دراجة نارية كانت تنتظره بالقرب من المكان، ليقفز خلف قائدها ويفرا سويًا بسرعة وسط ذهول وصراخ المارة، هذه كانت المشاهد التي رصدها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق جريمة سرقة نفذت باحترافية في منطقة "دائري البراجيل".

مراقبة الضحايا

ويظهر الفيديو، الذي أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين، قيام أفراد العصابة بمراقبة الضحايا بدقة، حيث يترصد أحدهم اللحظة المثالية لانتزاع الهاتف من يد الضحية، بينما يتمركز الآخر على متن دراجة نارية لتأمين الهروب السريع بعد تنفيذ السرقة.

أمن وسلامة المواطنين في وسائل النقل العامة

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة ضبط الجناة وتكثيف الحملات الأمنية في المنطقة، خاصة أن مثل هذه الجرائم أصبحت تتكرر في الآونة الأخيرة وتشكل خطراً حقيقيا على أمن وسلامة المواطنين في وسائل النقل العامة.