شاهد.. أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، فوزًا عريضًا للأتلتي بثلاثية نظيفة، التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وأسفرت نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو عن تعزيز الروخي بلانكوس لمركزه في المربع الذهبي في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2024-2025,

مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

لم يمنح أتلتيكو مدريد أي فرصة لمنافسه رايو فاليكانو منذ صافرة البداية، حيث فرضوا سيطرته الكاملة على مجريات اللعب.

وترجمت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني هذه الأفضلية بهدف مبكر حمل توقيع المهاجم النرويجي الشاب ألكسندر سورلوث، الذي هز الشباك في الدقيقة الثالثة، معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض.

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة، نجح لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور جالاجير في مضاعفة النتيجة لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 45، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، ويضع قدمًا نحو تحقيق الثلاث نقاط.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

وفي الشوط الثاني، واصل أتلتيكو مدريد أداءه القوي، باحثًا عن تعزيز تقدمه، بعدما شهدت الدقيقة 61 دخول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بديلًا، ليثبت سريعًا قيمته الفنية العالية.

فبلمسة ساحرة، صنع جريزمان الهدف الثالث الذي سجله المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مُطلقًا رصاصة الرحمة على آمال رايو فاليكانو في العودة إلى المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

بهذا الفوز، عزز أتلتيكو مدريد موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث حافظ على المركز الثالث برصيد 66 نقطة. موسعًا الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر، أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع، إلى 6 نقاط كاملة، مما يعزز حظوظه في التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 41 نقطة، ليظل الفريق في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب مركز الوصافة، الذي يتفوق بدوره على أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب بفارق 6 نقاط.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو