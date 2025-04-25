خالد بن طلال .. لماذا لقب ولده بالأمير النائم؟

الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ،يعد الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وشقيق الأمير الوليد بن طلال وعضو من أعضاء هيئة البيعة،ووالدته هي الأميرة منى بنت رياض الصلح ابنة الزعيم اللبناني رياض الصلح.

الحياة المبكرة



ولد خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود في العاشر من يناير عام 1962 من الأميرة اللبنانية منى الصلح ابنة رياض الصلح أول رئيس وزراء لدولة لبنان.

زواجه ومناصبه

تزوج خالد من الجازي بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود في الرياض عاصِمة المملكة العربية السعودية،و شغل الأمير السعودي عددا من المناصِب بما في ذلك منصبهُ كرئيسٍ سابقٍ لنادي الهلال للكرة الطائرة كما يُعدّ مالك شركة سوليدرتي للتأمين ،وعضو مجلس إدارة شركة أهل..



لماذا لقب ابنه الوليد بالأمير النائم



خالد بن طلال لدية أربع أبناء على رأسهم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود الذي تعرض لحادثٍ مروري عام 2005 ،وتسبب في دخوله في غيبوبة طويلة حيث ظل طوال عقدٍ من الزمن تقريبا مستلقي في المستشفى التخصصي بالرياض، قبل أن ينقل إلى منزله في أوائل عام 2016، ولقبه المجتمع والعامة بـ «الأمير النائم».

عمر جديد عقب الحادث الأليم



وعند سؤال خالد بن طلال عن السببِ الحقيقي وراء عدم قيامه برفع الأجهزة الطبية عن ابنه الوليد بن خالد أكد «إقتناعه التام أن الله عز وجل قد كتب له عمر جديد عقب الحادث الأليم، ولو أراد كان توفاه بعد الحادث»،

وقال والد الأمير النائم حينذاك على حسابه الرسمي في موقع تويتر: «سألني شخص ما، لماذا لا تسحب الأجهزة عن ابنك؟ فأجبته: إذا كانت مشيئةُ الله أن يتوفَّاه في الحادث لكان ابني في قبره، لا يحتاج لمساعدتي الآن بشفائه أو ببقائه على حاله أو بوفاته، وأنا صابر وراض ومطمئن بما قدره الله ومتوكل عليه جلت قدرته، فمن حفظ روحه كل هذه السنوات قادر سبحانه أن يشفيه ويعافيه

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