خيانة علي فيس بوك تدفع موظفًا لإنهاء حياته شنقًا بالعياط

أقدم موظف على التخلص من حياته شنقًا داخل منزله، بعد أن اكتشفت زوجته دخوله في علاقات نسائية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما تسبب في أزمة أسرية دفعته إلى إنهاء حياته بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة.



خيانة علي فيس بوك



تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثمان شاب مشنوق داخل مسكنه بدائرة المركز.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل موظفًا، وأنه قام بشنق نفسه داخل غرفة نومه باستخدام حبل معلق بسقف الغرفة.





علاقات نسائية

وكشفت التحريات الأولية أن المنتحر دخل في علاقات نسائية متعددة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعقب اكتشاف زوجته الأمر ومواجهته، تركت منزل الزوجية وطلبت الطلاق، مما تسبب له في حالة نفسية سيئة انتهت بقراره إنهاء حياته، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.