القاهرة الإخبارية: ويتكوف يلتقى بوتين للاتفاق على عدد من الصفقات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الاتفاق على العديد من الصفقات وإنقاذ الأرواح؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يلتقي قادة دول أجنبية خلال زيارته إلى إيطاليا

وأكد ترامب، أنه سيبلغ الجميع بشأن الاتفاق مع أوكرانيا في الوقت المناسب، وسيلتقي قادة دول أجنبية خلال زيارته إلى إيطاليا.

خطط الرسوم الجمركية تسير على ما يرام

وأوضح أنه تحدث إلى الرئيس الصيني مرات عدة وسيعطي تفاصيل في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن خطط الرسوم الجمركية تسير على ما يرام ونعيد ترتيب الطاولة وسنجعل بلادنا غنية للغاية.

ولفت ترامب، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قريبة جدًا من إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان.