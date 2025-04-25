صدور الترجمة العربية لـ "سَارَا تحت الشَّمْس"

الجمعة 25/أبريل/2025 - 06:51 م

صدرت حديثا الترجمة العربية لرواية "سَارَا تحت الشَّمْس"، للكاتبة البرازيلية كريس جودار عن صفصافة للنشر ، ونقلها إلى العربية المترجم السيد واصل.

تدور الرواية حول شخصيتين هما "آنّا" و"جوان". الأولى نهارية ومعاصرة، تسيطر عليها النزعة الاستهلاكية والضغوط الجمالية والسلوكية؛ والثانية كائن ليلي، تتأثر بمفاهيم الأجداد والحدس واللاواعي.

آنّا وجوان

يقول الناشر: "كلتاهما، آنّا وجوان، على وشك بلوغ الثامنة عشرة من العمر، ونحن نتابع قصصهما بالتوازي، شهرًا بعد شهر، حتى موعد عيد ميلادهما. لكن لا تنخدع، فهي أكثر من مجرد رواية لرحلة شابتين.

يضيف: "سارا تحت الشمس" هي رواية عن العنف والاضطهاد الديني وفقدان الحرية والحقوق، والأحلام وإعادة صياغة الأجساد، والتشكيك في الأدوار الاجتماعية من خلال لغة نابضة بالحياة وفريدة من نوعها. حيث تمتلك كريس جودار واحدة من أكثر الكتابات إثارة للتفكير في الأدب المعاصر.

كتاب شيق يبحث في آلام المرأة

وفي بعض المراجعات، وصفت الرواية بأنها: "كتاب شيق يبحث في آلام المرأة ومعاناتها في شتى المجالات. وخاصة اولئك النساء اللواتي يحدن عن العرف وجادة الحق..فتبدء معاناتهن في تحدي العرف والتقاليد".

الكاتبة

كريس جودار (ساو باولو، 29 مايو 1971)، كاتبة روايات وسيناريو وصحفية برازيلية، حاصلة على دراسات عليا في الصحافة الثقافية من معهد FAAP المتخصص في الصحافة، ومسجلة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب من جامعة ساو باولو.

كتبت القصص المصورة "لينا"، و"أحمر، عايش". كتاب القصص المصورة "سيناريو لحياة قصيرة" (تنويه مشرف في جائزة مركز الدراسات العليا للأدب عام 2014). وصلت روايتها "ثمانية على سبعة" إلى نهائي جائزة جابوتي لعام 2018، وحازت على جائزة ساو باولو للأدب 2018. بيعت حقوق نشر وترجمة روايتها "سارا تحت الشمس" لدول مثل موزمبيق وإيطاليا والولايات المتحدة.