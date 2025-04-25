الكأس يدعم المنتخب الوطني تحت 20 سنة بحضور نبيه

حرص أحمد الكأس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 سنة على زيارة معسكر المنتخب الوطني تحت 20 سنة اليوم لدعم وتحفيز اللاعبين قبل لقاء مصر وجنوب أفريقيا المقرر إقامته مساء بعد غد الأحد في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

أعضاء الجهاز الفني

واستقبل الكاس أعضاء الجهاز الفني لمنتخب 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، وطالب اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجمهور المصري والصعود لكأس العالم وإحراز لقب البطولة

واكد الكاس أنهم جيل واعد ولديهم جهاز فني وطني على أعلى مستوى ومساندة كبيرة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

ووجه أسامة نبيه الشكر إلى أحمد الكاس على هذه الزيارة والكلمات الطيبة لتحفيز ومساندة المنتخب قبل انطلاق مهمته رسميًا.