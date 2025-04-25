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الجمعة 25 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المبعوث الأممى: الانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار فى سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أنه يتعين على مجلس الأمن إلزام إسرائيل بالانسحاب واحترام السيادة السورية.

نهج عدائي غير مبرر 

وأكد المبعوث الأممي، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن النهج العدائي لإسرائيل في سوريا غير مبرر في ظل وجود مجال واضح للدبلوماسية.

تعليق العقوبات وتخفيفها عن سوريا

وأضاف: أدعو إلى تعليق العقوبات وتخفيفها عن سوريا لما لها من تأثير على الاقتصاد السوري.

وتابع: من المهام الرئيسية للسلطة المؤقتة إتمام عملية الدمج مع شمال البلاد، وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية بسوريا تقوض عملية الاستقرار.

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