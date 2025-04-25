تشكيل الهلال ضد جوانجو في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جوانجو الكوري الجنوبي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره جوانجو على ملعب الإنماء، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ألكسندر ميتروفيتش

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام جوانجو، رفقة سالم الدوسري، والثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو.

يواجه الفائز من مباراة الهلال وجوانجو، المتأهل من لقاء الأهلي السعودي وبوريرام يونايتد التايلاندي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال ضد جوانجو

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ماركوس ليوناردو

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.