قبل انطلاق أمم أفريقيا.. اجتماع تنسيقي للكاف مع المنتخب الوطني تحت 20 عاما

عقد اليوم الجمعة وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " يرأسه الجزائري بلال جديوره المشرف على المجموعة الأولى، اجتماعا تنسيقيا مع المنتخب الوطني تحت 20 عاما بحضور الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه للترتيب للقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر له بعد غد الأحد بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا فى كأس الأمم الأفريقية، وهي البطولة التى تقام فى مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وفد الكاف

تحدث وفد الكاف عن كافة التفاصيل والتعليمات الخاصة بالحفاظ على حقوق الكاف التجارية ، كما شهد الاجتماع أيضا فقرة تحكيمية لتوعية اللاعبين بأحدث التعديلات علي قوانين التحكيم .

معسكر المنتخب

اقيم الاجتماع بمقر معسكر المنتخب بالمدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة ، ويلعب المنتخب أولى مبارياته باستاد القاهرة مع جنوب أفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معهما : سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث .. و يتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.