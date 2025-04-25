مقعدان لمصر في الاتحاد العربي للريشة الطائرة

حسمت مروة علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لمقعد المرأة.

كما فاز شريف جعفر سكرتير عام الاتحاد المصري في الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

الجمعية العمومية

وجاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي والتي أقيمت بمدينة شيامن الصينية وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

النائبة هادية حسني

وحرص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني على مؤازرة الثنائي في الانتخابات حيث حضر: "كريم شديد نائب رئيس الاتحاد وشهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إضافة إلى الثنائي المرشح في انتخابات الاتحاد العربي وهما: "مروة علي وشريف جعفر".

الجدير بالذكر أن النائبة هادية حسني قد فازت أمس بعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.