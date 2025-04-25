وزير الشباب : استاد القاهرة أيقونة عالمية تؤكد جاهزية مصر لاستضافة الأحداث الكبرى

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بجاهزية استاد القاهرة الدولي وملحقاته لاستضافة عدد من البطولات والفعاليات الرياضية القارية والدولية الكبرى، وذلك بعد تفقده الميداني لاستعدادات الاستاد لاستضافة كل من:

مباراة الأهلي وصن داونز



"مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة 2025، فعاليات البطولة الإفريقية المفتوحة للكاراتيه التقليدي"، بالاضافة الى استعادات استاد القاهرة لانعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية.

البنية التحتية الرياضية

وأكد الوزير أن هذه الكثافة في الأحداث والأنشطة الرياضية التي يستضيفها استاد القاهرة في نفس اليوم، تعكس حجم البنية التحتية الرياضية المتطورة التي تمتلكها الدولة المصرية، وقدرتها التنظيمية والإدارية على إدارة فعاليات رياضية كبرى في توقيت متزامن، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى ان استاد القاهرة لم يعد مجرد منشأة رياضية، بل أصبح مركزًا متكاملًا لاحتضان كبرى الفعاليات الرياضية الدولية والقارية. مؤكدا على ان ما نشهده اليوم من تنوع واستمرارية في استضافة البطولات يعكس ثقة العالم في قدرة مصر، ويؤكد أن الرياضة أصبحت أحد أذرع القوة الناعمة للدولة.

تقديم الدعم الكامل لكافة الاتحادات الرياضية

وأضاف الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تواصل تقديم الدعم الكامل لكافة الاتحادات الرياضية من أجل إنجاح البطولات التي تستضيفها مصر، مشددًا على أهمية تقديم صورة تنظيمية مشرفة أمام الوفود الدولية تعكس مكانة مصر وريادتها في المجال الرياضي.

واختتم جولاته بتفقد الجاهزية الفنية للصالات المغطاة، والمدرجات، وغرف التحكم، وأماكن توافد الجماهير والبعثات الرسمية، موجهًا التحية لجميع فرق العمل القائمة على التنظيم، ومؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأحداث الدولية على أرض مصر.