حزب الوعي: كلمة الرئيس بذكرى تحرير سيناء رسالة لاستكمال معركة البناء

ثمن المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكري الـ43 لتحرير سيناء، والتي أكد على قوة الشعب المصري ووعيه وإدراكه لحجم التحديات التى تواجه مصر والمنطقة، قائلا :" تأتي الكلمة في وقت تتزايد فيه الجهود الرسمية والمجتمعية لتكريس الأمن والتنمية في أرض الفيروز، بما يليق بتضحيات الشهداء ويحقق تطلعات الأجيال القادمة".

خطة تنمية شاملة لسيناء



وقال “زيدان”، إن خطة مصر نحو تنفيذ خطة تنمية شاملة لسيناء، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع رقعتها الزراعية سيسهم بشكل كبير، فى زيادة فرص العمل، وتحقيق الأمن والاستقرار فى سيناء، ووضعها ركيزة أساسية لحماية مقدرات الوطن، مضيفا أن كلمة الرئيس تعد رسالة استراتيجية تؤكد أن معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن الدولة لن تدخر جهدا في تحويل سيناء إلى مركز اقتصادي وتنموي واعد.

سيناء ستظل رمزا للتضحية والفداء

وأضاف أن مشاركة أبناء سيناء في جهود التنمية تمثل محورا رئيسيا في المرحلة المقبلة، ويفتح فرص لتكثيف الاستثمار في القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة والطاقة، مؤكدا أن سيناء ستظل رمزا للتضحية والفداء، ومصدرا للأمل والطموح في مستقبل أكثر إشراقًا".