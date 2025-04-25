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الجمعة 25 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج عن 746 نزيلاً

بمناسبة الإحتفال
بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء 2025 الإفراج بالعفو
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عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 746 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.   

 الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم
 
بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025  وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم  عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

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العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم قطاع الحماية المجتمعية