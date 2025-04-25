ريم مصطفى تكشف كواليس صدمة تريند “انت اللي قتلت ابني يا مجدي”

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن كواليس مشهد "أنت اللي قتلت ابني يا مجدي" وذلك من خلال أحداث مسلسل "سيد الناس"، والذي شارك في السباق الرمضاني المنقضي، وتصدر المشهد التريند بعد تعرضها لحالة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب أدائها المفتعل في المشهد.





ريم مصطفى تنتقد أدائها في المشهد "ايه القرف ده"



انتقدت الفنانة ريم مصطفى أدائها في المشهد وطريقة التعبيرات التي قدمتها أثناء التمثيل، وعلقت خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي"، الموضوع مر معايا بأكثر من مرحله، وكان أولها أول ما شوفت المشهد لما اتعرض قولت "إيه القرف ده".

خوف من تصدر التريند والسخرية

وتابعت الفنانة ريم مصطفى حديثها، أنها كانت تخشى أن يلفت المشهد نظر المتابعين وتتصدر على أساسة محركات البحث والتريند، وبالفعل بعد موجات السخرية، تأقلمت على الوضع، وأخذت الموضوع بكل بساطة وبعدها بدأت في الضحك على ردود أفعال الجمهور.



الرد على الجمهور بفيديو ساخر



وأوضحت الفنانة ريم مصطفى أنها بعد ذلك قامت بالرد على الجمهور بشكل ساخر، من خلال فيديو للفنان القدير عادل إمام، وكان مضمونه الدعاء بشكل كوميدي، وقامت ريم بإستغلال الفيديو بإسقاط الدعاء على المتابعين بشكل كوميدي.



شارك مسلسل سيد الناس خلال السباق الرمضاني المنقضي وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، بطولة الفنان عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، سلوى عثمان، والإخراج محمد سامي.