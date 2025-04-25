المونسنيور دييغو رافيلي: الجنازة ستُقام وفق طقس الراعي وليس الحاكم

أعلن المونسنيور دييغو رافيلي، إقامة الجنازة المرتقبة لقداسه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وفق طقس الراعي، وليس طقس السيّد أو الحاكم، في دلالة واضحة على التمسك برمزية الخدمة والتواضع التي جسّدها الفقيد خلال حياته.



مراسم خاصة لإغلاق التابوت



وأكد “رافيلي” أن إغلاق التابوت سيتم في مراسم خاصة غير علنية، تُقام بحضور عدد محدود من الأشخاص، احترماً لقدسية اللحظة وخصوصية الحدث.

التركيز على الرسالة لا على المنصب



وأوضح رافيلي أن اختيار طقس الراعي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الروحي والراعوي الذي أدّاه الراحل، بعيداً عن الألقاب والمكانة الرسمية. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع ما كان يوصي به الراحل نفسه.



