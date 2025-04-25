مجلس الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدعو مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات، وما يمثله ذلك من جرائم.

المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية

كما كلّف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة .

و أهاب المجلس، في هذا الشأن بجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.

تصريحات مرتضى منصور

تحدث مرتضي منصور رئيس مجلس اداره النادى الاسبق، الشخصيات الأجدر لرئاسة الزمالك خلال الفترة القادمه.

وقال منصور في مؤتمر صحفي امس ان وجود العديد من الشخصيات الزملكاوية يصلحوا لرئاسه القلعه البيضاء، افضل منى، مثل وزير الانتاج الحربي السابق سيد مشعل.

وتابع خلال تصريحاته بجانب محمد عامر رئيس الفارس الابيض سابقاً وغيرهم كثير أفضل مني.



وشدد على أن الزمالك يمتلك شخصيات محترمة وقادره على النجاح ماعدا المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب.



واختتم تصريحاته مؤكداً على أن جمهور القلعه البيضاء فوق دماغه.