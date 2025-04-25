أنوسة كوتة: شغلى اتدمر.. وبربي طفل أبوه مات قبل ما يحفظ شكله

نشرت انوسه كوتة مدربة الأسود وأرملة الملحن محمد رحيم صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهى جالسه امام قبر مؤكده انها تحاول التماسك عقب وفاة زوجها وتدمير شغلها ولكنها فى الحقيقة تعبت جدا.



رسالة انوسة كوتة

وكتبت انوسه كوته عبر صفحتها الرسميه قائلة "عايزين تعرفوا انا مين ؟

انا مدربة الأسود المشهورة المقهورة ... اللي جوزها مات وهو صغير وبتربي طفل عنده ٤ سنيين ملحقش يحفظ شكل ابوه ودخلت في مشاكل وبعدها شغلي ادمر بسبب انا مليش ذنب فيه وبحاول اتماسك وابين اني جامدة بس الحقيقة.. انا تعبت".

منشور انوسة كوتة

أزمة أنوسة كوتة

تجدر الاشارة ان انوسه كوته مدربه الاسود قد تعرضت خلال الفتره الاخيره الى الكثير من المشاكل والأزمات خلال الفترة الماضية

على مستوى حياتها الشخصيه فقدت زوجها الملحن محمد رحيم وعلى مستوى العمل تعرضت الى ازمه اثناء عرض السيرك الخاص بمنطقه مدينه طنطا بمحافظه الغربيه وشهد حادث هجوم نمر على يد احد العاملين اثناء تواجده خارج القفص في ثاني ايام عيد الفطر مما سبب الكثير من المشاكل الى انوسه كوتة مدربه الاسود والحق بها الكثير من الضرر.