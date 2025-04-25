ضبط المتهمين بفيديو خطف طفل في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلى لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتله على مقبرة آثرية بسوهاج.

الأمن يكشف تفاصيل الفيديو

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه "مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج"، وبمواجهتهم إعترفوا بإختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلى، وقيام أحدهم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



لينك الفيديو

https://www.facebook.com/share/v/1N898xiwtZ/