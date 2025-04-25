حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

قرر محمد فهمى وكيل النائب العام بنيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أمانة سر محمد الشرقاوى، ومحمد فايد راضى حبس تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية قيامهم باتخاذ منزل أحدهم بادارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وتم ضبط بحوزتهم 16 فرد خرطوش وبندقية خرطوش، بالإضافة الى الخامات المستخدمة في التصنيع.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث تم ضبط 16 فرد خرطوش، بالإضافة الى بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تشكيل عصابي تخصص بتصنيع الأسلحة النارية

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة يفيد بورود معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابى يتزعمه عاطل بالقيام بادارة ورشة داخل منزل أحدهم لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار بها، بقرية معنيا التابعة لدائرة المركز.

وعقب التأكد من صحة المعلومات المتوافرة واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الشريف رئيس النيابة وأمانة سر محمد الشرقاوى، ومحمد فايد راضى.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط "خالد.ا.ال"، أحمد.ا.ال، محمد.ا.ال، صابر.ا.ال، عاطل، رضا.ا.ال، حمادة.ص.ال"، وجميعهم مقيمين بناحية قرية معنيا بدائرة مركز إيتاى البارود وتم ضبط عدد 16 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بغرض التصنيع، والاتجار بها من أجل الحصول على أرباح مالية غير شرعية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

مقتل طالب جامعي بسبب معاكسة فتاة

شهدت منطقة الحدائق بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طالب بكلية النظم والمعلومات بينما أصيب صديقه، إثر قيام عامل بسوبر ماركت بطعنه بسكين وإصابة صديقه لقيامهما بمعاكسة شقيقة الأول، تم نقل الجثة والمصاب مستشفى كفر الدوار العام وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.