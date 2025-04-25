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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل مسؤول عسكري روسي بانفجار سيارة في العاصمة موسكو

روسيا
روسيا
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لقى مسؤول عسكري روسي كبير مصرعه بانفجار سيارة في العاصمة موسكو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة بموسكو

وأعلنت مواقع عسكرية روسية، مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة بانفجار شرقي موسكو، ووقع الانفجار وقع بسبب عبوة ناسفة وفقا للسلطات الروسية.

إجراءات أمنية مشددة في موسكو 

وذكرت مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ هناك إجراءات أمنية مشددة في موسكو بعد حادث انفجار السيارة، وأنّ الشرطة الروسية تفتش جميع السيارات وتمشط منطقة موسكو بعد حادث الانفجار، كما انّ حادث الانفجار السيارة بموسكو يتزامن مع مباحثات مرتقبة بين بوتين وويتكوف.

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