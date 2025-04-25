وفاة أحد المصلين طعنا داخل مسجد جنوبي فرنسا

أفادت مصادر قضائية فرنسية بأن أحد المصلين قُتل طعنا بسكين اليوم الجمعة، داخل مسجد في مدينة "جراند كومب" بإقليم جار، جنوبي فرنسا.

وقال النائب العام في مدينة "أليس" شمال إقليم "جار" الفرنسي إن شخصا لقي مصرعه داخل مسجد وتم فتح تحقيق في "جريمة قتل".

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الحادث وقع داخل المسجد صباح اليوم عندما كان داخل المبنى شخصان فقط. ووفقا للتقارير الأولية، كان الرجلان يصليان، بالقرب من بعضهما البعض، وقام الجاني بالاعتداء على الضحية، لأسباب لم تعرف بدقة بعد، وقام بطعنه عدة مرات قبل أن يفر هاربا.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق بأنه تم العثور على جثة الرجل عندما وصل مصلون إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.

ولم تُعرف هوية الضحية حتى الآن، فيما لا يزال المشتبه به هاربا.

وباشرت النيابة العامة في "أليس" التحقيق في جريمة قتل، كما تقوم النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتقييم الواقعة أيضا، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب وزير الداخلية برونو ريتايو عن دعمه لأسرة الضحية وتضامنه مع الجالية الإسلامية إزاء هذا العنف في مكان العبادة (المسجد).