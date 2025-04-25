دوري أبطال أفريقيا.. مدرجات التالتة شمال "كاملة العدد"

ملأت جماهير النادي الأهلي مدرجات الدرجة الثالثة شمال بالكامل قبل ساعتين تقريبا من انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

جماهير الأهلي

وظهرت مدرجات التالتة شمال الخاصة بمشجعي النادي الأهلي في استاد القاهرة الدولي كاملة العدد وسط زحف جماهيري كبير لدعم الفريق في المهمة الصعبة في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي في السابعة مساء اليوم الجمعة 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

نتيجة مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج نادي القرن الأفريقي إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي الذي سيكون أمام بيراميدز أو أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

