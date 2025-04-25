أهم أخبار الكويت اليوم.. ولي العهد الكويتي يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

ولي العهد الكويتي يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

استقبل ولي العهد الكويتي صباح الخالد، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوفد المرافق، وهذا بمناسبة زيارته للكويت، في حين تسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة فهد اليوسف من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد العبدالله، من نظيره الفرنسي فرانسوا بايرو، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.

وفي تصريحات صحافية بعد اللقاءات، أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي علي عمق علاقات الصداقة العريقة والعميقة التي تجمع بلاده والكويت في الكثير من المجالات، بما في ذلك الديبلوماسية والاقتصادية والدفاع.

وقال بارو إن هذه العلاقات تشمل أيضا مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتدعمها روابط إنسانية وثيقة تتجسد في الكثير من مشاريع التعاون بين الدولتين.

كما أعرب الوزير الفرنسي عن تطلعه أن يقوم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد بزيارة رسمية إلى باريس، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وزير الإعلام الكويتي: خطة شاملة لتطوير قطاع السياحة

بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، مع نائب حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية ليو هونغ بينغ، سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي والسياحي والرياضي والشبابي بين الدولتين والاستفادة من التجربة الصينية في هذه المجالات.

وشدد الوزير المطيري، في تصريح صحفي بعد استقباله المسؤول الصيني والوفد المرافق له في وزارة الاعلام، علي حرص الكويت على تطوير قطاع السياحة ليكون أحد مصادر الاقتصاد الوطني عبر وضع خطة شاملة لتطويره، مع التركيز بشكل خاص على السياحة الموسمية، متطلعا للتعاون مع الصين التي تملك تجربة ناجحة في هذا الشأن.

وتابع أنه سيتم العمل على تعزيز الانتاج الإعلامي بين الطرفان لإبراز التجربة في كل من الكويت والصين في المجال السياحي والثقافي وتسليط الضوء على أوجه التشابه في كلا النموذجين.