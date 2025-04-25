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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غاب الخطيب وحضر المصلون في مسجد بسوهاج.. والأهالي"صلينا 4 ركعات ومشينا"

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري ـ وزير الأوقاف
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شهد مسجد الريان بقرية الشيخ زين الدين، التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، واقعة أثارت استياء المصلين، حيث غاب خطيب الجمعة عن الحضور دون سابق إنذار، مما دفع المصلين إلى تشغيل خطبة الجمعة عبر الراديو وأداء صلاة الظهر أربع ركعات بدلاً من صلاة الجمعة.

 

ويُعد مسجد الريان من المساجد الحيوية بالمنطقة، حيث يقع على الطريق السريع أسيوط-سوهاج، ويستقبل أعدادًا كبيرة من المصلين، خاصة من المسافرين، حيث يتجاوز عدد المصلين 500 شخص.

وناشد المصلون، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بضرورة تكليف إدارة أوقاف سوهاج بتعيين خطيب أساسي وثابت للمسجد، لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة التي تؤثر على أداء الشعائر الدينية وتثير البلبلة بين المصلين.

كما شددوا على أهمية وجود إشراف دائم على المساجد، خاصة تلك الواقعة في مواقع استراتيجية وتخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين، لضمان تقديم الخدمات الدينية على الوجه الأمثل.

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