طاهر وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – جراديشار.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي في السابعة مساء اليوم الجمعة 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية

نتيجة مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج نادي القرن الأفريقي إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي الذي سيكون أمام بيراميدز أو أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

