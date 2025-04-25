خاص.. رامي وحيد يروي تفاصيل دوره بالفيلم الأمريكي Living with Grandma

أعرب الفنان رامي وحيد عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة الفيلم الامريكي

Living with Grandma ، مشيراً إلى انه يلعب شخصية أمريكية من اصول ايطالية ، ويسعى للمطالبة بحقه في الميراث من أحد اقاربه الذي اضاع هذا الميراث في صالات القمار .

رامي وحيد : انتهيت من تصوير الفيلم الامريكي في سبتمبر الماضي

وأضاف رامي وحيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن سعادته لا توصف باختيار اول فيلم يشارك في بطولته بأمريكا للمشاركة رسميا في الدورة السادسة من مهرجان Hackettstown 2025، مؤكداً ان الفيلم ينتمي لنوعية الافلام المستقلة ، ومرشح بقوة للحصول على جائزة بهذا المهرجان ، وأنه قام بتصويره في شهر سبتمبر الماضي ، ويعتبره تجربة مهمة في مشواره ، لانه استفاد كثيراً بداية من جلسات العمل والقراءة ومروراً بالتحضيرات النهائية ، ووصولاً لتجربة التصوير لأول مرة داخل لوكيشن امريكي .

رامي وحيد يروي تفاصيل اختيار للمشاركة في بطولة فيلم أمريكي

وعن اختياره للمشاركة في هذا العمل قال رامي وحيد أنه تم ترشيحه عن طريق احدى الوكالات ، وأرسلوا له السيناريو ، ثم قام بعمل تجربة أداء على الدور ، وبعدها أرسلت له مخرجة الفيلم تخبره باختياره من بين العديد من الممثلين الذين قاموا بعمل تجربة أداء على هذا الدور ، موضحاً أن اكثر شئ أعجبه في هذا الامر هو أن الدور الذي يقدمه بالفيلم ليس من أصول عربية ، ولكنه شخصية امريكية من اصول ايطالية .

رامي وحيد يستعد لتوصير فيلم امريكي جديد في مايو المقبل

وقال رامي وحيد أن اتقان اللغة يحتاج لمجهود كبير وأنه تدرب كثيراً عليها ، كما أنه حصل على العديد من الكورسات المكثفة في التمثيل داخل العديد من المعاهد بأمريكا ، مؤكداً أنه يتواجد حالياً في أمريكا ، حيث يستعد مع بداية مايو المقبل لخوض تجربة جديدة من خلال تصوير فيلم بعنوان "كليرمونت ورلد" ، ويلعب خلاله شخصية رئيسية ويعد بطل الفيلم ، وتم اختياره من بين العديد من الممثلين بعد تجربة أداء ، حيث اختاره مخرج العمل وتقابل معه فيما بعد وأخبره بأنه متحمس له كثيراً.

واختتم رامي وحيد تصريحاته قائلاً : أنه اكتسب العديد من الخبرات من خلال تعامله عن قرب مع صناع هذه الاعمال ، ويرى ان الفيلم المقرر ان يبدأ تصويره في شهر مايو المقبل سوف يكون نواة للمشاركة في أعمال اخرى في الوقت القريب .