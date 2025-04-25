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الجمعة 25 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم 25 أبريل 2025

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجعت اسعار الذهب في مصر بقيمة 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم  الجمعة الموافق 25إبريل 2025 في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر عيار 21 حوالي 4740 جنيها للبيع و 4765 جنيها للشراء 

وصل سعر عيار 18 نحو 4062 جنيها للبيع و 4084 جنيها للشراء

سجل سعر عيار 14 نحو 3160 جنيها للبيع و 3176 جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 24 نحو 5417 جنيها للبيع و 5445 جنيها للشراء 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.92 ألف جنيها للبيع و 38.12 ألف جنيه للشراء 

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3283 دولار للبيع و 3284 دولار للشراء

الذهب ملاذ للثروة

لم يعد الذهب في نظر المصريين مجرد أداة للزينة، بل أصبح واحدا من أبرز الوسائل الآمنة للادخار. 

ويصنف المعدن الأصفر ضمن الأصول ذات الاستقرار النسبي، مما يمنحه قدرة على مقاومة تقلبات السوق، ويحظى بثقة شريحة كبيرة من المواطنين الساعين للحفاظ على قيمة أموالهم بعيدا عن تأثيرات تقلبات سعر الفائدة وسوق العملات.

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