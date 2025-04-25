تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم 25 أبريل 2025

تراجعت اسعار الذهب في مصر بقيمة 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25إبريل 2025 في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر عيار 21 حوالي 4740 جنيها للبيع و 4765 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 18 نحو 4062 جنيها للبيع و 4084 جنيها للشراء

سجل سعر عيار 14 نحو 3160 جنيها للبيع و 3176 جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 24 نحو 5417 جنيها للبيع و 5445 جنيها للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.92 ألف جنيها للبيع و 38.12 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3283 دولار للبيع و 3284 دولار للشراء

الذهب ملاذ للثروة

لم يعد الذهب في نظر المصريين مجرد أداة للزينة، بل أصبح واحدا من أبرز الوسائل الآمنة للادخار.

ويصنف المعدن الأصفر ضمن الأصول ذات الاستقرار النسبي، مما يمنحه قدرة على مقاومة تقلبات السوق، ويحظى بثقة شريحة كبيرة من المواطنين الساعين للحفاظ على قيمة أموالهم بعيدا عن تأثيرات تقلبات سعر الفائدة وسوق العملات.