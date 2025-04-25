جامعة حلوان الأهلية تدعم التدريب العملي بزيارة ميدانية متميزة لشركة "بلازما" لطلاب العلوم

نظّمت جامعة حلوان زيارة تدريبية ميدانية متميزة لـ52 طالبًا من برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بكلية العلوم إلى معامل شركة "بلازما"، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة المتقدمة.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من إيمان الجامعة بأن صناعة خريج متميز لا تكتمل إلا بتمكينه من أدوات الواقع العملي، ومنحه الفرصة لاكتساب الخبرة المباشرة، وفهم احتياجات سوق العمل ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.

أُقيمت الزيارة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، وبإشراف الأستاذ السيد عطا، أمين عام الجامعة، ورافق الطلاب فى الزيارة د. منار فودة مسجل البرنامج

وأكد الدكتور السيد قنديل على أن جامعة حلوان الأهلية تضع ضمن أولوياتها إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وأن هذه الزيارات لا تمثّل فقط فرصة للتدريب، بل هي جزء أصيل من فلسفة الجامعة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدرته على اتخاذ القرار، والتعامل مع التحديات، وصناعة مستقبله بخطى ثابتة وعلم راسخ.

أحدث التجهيزات داخل معامل "بلازما

واطلع الطلاب خلال الزيارة على أحدث التجهيزات داخل معامل "بلازما" المتخصصة، وشركتي Mole Tech وNext Gene Dental Training، حيث تعرّفوا على بيئة العمل الحقيقية، وتبادلوا الحوار مع المتخصصين حول آفاق التطور المهني، وآليات الربط بين الدراسة النظرية والجانب العملي.

الزيارة لم تكن مجرد جولة تعليمية، بل كانت مساحة للتفاعل الحقيقي مع بيئة العمل، وتجسيدًا لرؤية الجامعة في تحويل القاعات الدراسية إلى منطلق للابتكار، وتحويل الحلم الأكاديمي إلى فرصة مهنية ملموسة.

لقد حملت هذه التجربة رسالة واضحة لكل طالب: أن الجامعة شريك حقيقي في رحلتك، وأن كل خطوة عملية تُعدك لأن تكون خريجًا استثنائيًا، يملك الأدوات، والفكر، والطموح.