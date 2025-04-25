أهم أخبار الإمارات اليوم.. كهرباء دبي" تسلط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي بقطاعي الطاقة والمياه

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الإمارات تتضامن مع تركيا في زلزال بحر مرمرة

أعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع تركيا بعد الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة وأثر على مناطق من إسطنبول، وأسفر عن إصابة العشرات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

وشدد وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على وقوف الإمارات إلى جانب تركيا وشعبها الصديق في هذه الظروف، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع الدولتين، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابين.

"كهرباء دبي" تسلط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي بقطاعي الطاقة والمياه

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي بالإمارات في مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، ضمن برنامجها كشريك إستراتيجي في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، حيث سلط خبراء الهيئة الضوء على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والمياه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

وتناولت الجلسات النقاشية، الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة في تبنيها لتقنية وكلاء استخدام الحاسوب بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ومنها موظف الهيئة الافتراضي "رماس" المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنية "تشات جي بي تي"، ومنصة "رماس في العمل" التي تدعم مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة عبر مختلف قطاعات الهيئة بما في ذلك الإنتاج (الطاقة والمياه)، ونقل وتوزيع الطاقة، وخدمات المتعاملين.

وتطرق خبراء الهيئة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة التي تعتمدها الهيئة لتحسين كفاءتها التشغيلية في شتي القطاعات والمجالات، ومنها حلول الشبكة الذكية، وأخصائي الفواتير الذكي، ولوحة صوت المتعامل، ووكيل "لينكدإن" للتعلم الذكي لتطوير الموظفين، ومكتب دعم تقنية المعلومات.

وسلطت الجلسات الضوء علي النجاح الذي حققته الهيئة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك منصة "مايكروسوفت باور بلاتفورم" والمساعد الذكي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" و"مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت"، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية على مستوى الإمارات تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت، ومن أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية "كوبايلوت" من مايكروسوفت.