بسبب معاكسة شقيقته وصديقتها.. عامل ينهي حياة طالب بالبحيرة

شهدت منطقة الحدائق بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة قتل راح ضحيتها طالب بكلية النظم والمعلومات بينما أصيب صديقه، إثر قيام عامل بسوبر ماركت بطعنه بسكين وإصابة صديقه لقيامهما بمعاكسة شقيقة الأول، تم نقل الجثة والمصاب مستشفى كفر الدوار العام وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم كفر الدوار بوجود مشاجرة بمنطقة التمليك بدائرة القسم ووجود متوفى ومصاب، وبالإنتقال والفحص تبين للرائد محمد صبره رئيس مباحث قسم كفر الدوار وفاة "ع.م.ع"، ( 21 عامًا)، طالب بكلية النظم والمعلومات ومقيم منطقة الحدائق.

وأضافت التحريات وأقوال شهود الواقعة أنه أثناء استقلال المجنى عليه ومرافقه دراجة بخارية تصادف مرور فتاتين فقاما بمعاكستهن الأمر الذي أدى إلى قيام شقيق إحداهن ويدعى "م.م.ع"، (19 عامًا) عامل بسوبر ماركت، بالتعدى على المجنى عليه وقتله وسط المارة وفر هاربا.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم ووالد الفتاة الأولى والفتاتين وأحيلا للنيابة حيث باشر المستشار محمود ناجى مدير النيابة التحقيق الذى أمر بضبط وإحضار المتهم الثانى، وكما أمر بإخلاء سبيل الفتاتين من سراى النيابة العامة.

جنازة طالب بالصف الثاني الإعدادي

شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، جثمان الطفل يوسف البستاوي، الطالب بالصف الثانى الإعدادي بمدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية ببندر دمنهور الذي توفي داخل المدرسة.

أدي الاهالي صلاة الجنازة على الطفل يوسف البستاوي، بمسجد التوبة عقب صلاة الظهر، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة دمنهور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطاراً من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بنقل تلميذ بالمرحلة الإعدادية فاقد الوعي لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور.

وكشفت التقرير الطبي الصادر من المستشفى بوصول التلميذ يوسف محمد عوض البستاوى، بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بمدينة دمنهور، الي المستشفي في حالة توقف تام لعضلة القلب دون أي علامات حيوية ظاهرة عليه.

وأشار التقرير الي أنه تم عمل إنعاش للقلب ولكن دون استجابة.

وأعلنت المستشفى وفاته.

محافظ البحيرة تعزي أسرة الطالب يوسف البستاوي

ومن جانبها تقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والقيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الطالب يوسف محمد عوض البستاوي- بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنين بدمنهور، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من الجدير بالذكر ان الطالب قد وافته المنية قبل ظهر أمس بأحد مستشفيات دمنهور عقب تعرضه لحالة إغماء أثناء إحدى الحصص الدراسية أمام زملائه بالمدرسة.

وتم على الفور إستدعاء سيارة إسعاف ونقله للمستشفى، الا أنه لم تجدي محولات إنعاش القلب.