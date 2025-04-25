51،439 شهيدا و117،416 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51،439 شهيدا، و117،416 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية محلية بأن من بين الحصيلة 2،062 شهيدا، و5،375 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 84 شهيدا، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم، و168 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.