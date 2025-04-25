زي النهاردة.. وضع نشيد الثورة الفرنسية لامارسييز

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 25 شهر إبريل العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:



عام 1792 وضع نشيد الثورة الفرنسية لامارسييز.



قاطع الطريق الفرنسي نيكولا جاك بيليتييه يدخل التاريخ كأول شخص يُعدم بالمقصلة.



عام 1920

التوقيع على مقررات مؤتمر سان ريمو التي حددت مناطق الانتداب والنفوذ البريطانية والفرنسية في المشرق العربي.

1926 - ظهور أول آلة بيع آلية لبيع بطاقات الدخول ألمانية الصنع في اليابان.



عام 1945

- مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

عام 1953 جيمس واتسون وفرنسيس كريك يكتشفون الدنا.

عام 1954 إنتاج أوّل خليّة طاقة شمسيّة ذات كفاءة عالية في مختبرات بل.

1955 عام الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وجواهر لال نهرو في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

عام 1979 التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.



عام 1980

الحكومة اليابانية تعلن مقاطعتها لدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في موسكو.



فشل القوات الخاصة الأمريكية المسلحة في عملية مخلب النسر التي کانت هدفها تحرير الرهائن الأمريكيين فكانت النتيجة مقتل 8 جنود أمريكيين وإصابة أربعة آخرين بسبب تصادم طائرتين خلال العاصفة الصحراوية في صحراء مدينة طبس الإيرانية.

1982 - إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد.

عام و1990 فيوليتا تشامورو تُصبح رئيسة لنيكاراغوا مما يجعلها أول امرأة تتولى رئاسة دولة في أمريكا اللاتينية.

1992 - افتتاح القسم الكردي لراديو صوت أمريكا.

عام 2005- وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة الحديد في اليابان.

عام 2015 حدوث زلزال في النيبال بقوة 7.9 درجات، يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة.

عام 2016 تفجير سيارة مفخخة في السيدة زينب قرب دمشق يؤدي إلى مقتل 15 شخصاً وجرح 40 آخرين، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يعلن مسؤوليته.

2022 - مجلس إدارة تويتر يقبل عرضًا للاستحواذ على المنصة من إيلون ماسك، في صفقةٍ بلغت قيمتها قرابة 44 مليار دولار أمريكي.

