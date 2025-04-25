أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

يحتضن ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، غدًا السبت، مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

موقف مبابي في قائمة ريال مدريد للكلاسيكو أمام برشلونة

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا، تواجد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد عودته لتدريبات الملكي مؤخرًا، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت القائمة تواجد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ أكثر من شهر.

بينما يغيب إدواردو كامافينجا عن مباراة الكلاسيكو، بسبب الإصابة التي لحقت به أمام خيتافي في الدوري الإسباني، لينضم إلى الثنائي داني كارفخال وإيدير ميليتاو، اللذان يغيبان منذ فترة طويلة بسب إصابة الرباط الصليبي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريخ لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي، راؤول أسينيسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - إندريك فيليبي - براهيم دياز.