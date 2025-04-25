أهم أخبار السعودية اليوم.. المالديف تمنح وزير الشؤون الإسلامية السعودي درع الشخصية الداعمة للوسطية والتسامح للعام الجاري

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المالديف تمنح وزير الشؤون الإسلامية السعودي درع الشخصية الداعمة للوسطية والتسامح للعام الجاري

منحت وزارة الشؤون الإسلامية في المالديف، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، درع الشخصية الداعمة للوسطية والتسامح والتواصل بين الشعوب للعام الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم الجمعة.

وقدم الدرع وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف محمد شهيم علي سعيد، وتسلمه نيابة عن عبداللطيف آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي صلاح بن محمد البدير، بحضور وزير الأقاليم بالمالديف آدم شريف عمر، ووزير التعليم المالديفي إسماعيل شفيع، والإمام الأعظم بالمالديف محمد لطيف.

ويعتبر هذا التكريم تقديرا لما يبذله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي من جهود في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والتعايش، وتعزيز التواصل البناء بين الشعوب، بالإضافة إلى دعمه للتعاون الإسلامي، وما قدمه من مبادرات لخدمة الشعب المالديفي في مجالات الدعوة، والتعليم، والتنمية المجتمعية.

السعودية تشارك في أعمال النسخة 17 من المؤتمر الاقتصادي الأوروبي في بولندا

شاركت السعودية بوفد رسمي في أعمال النسخة 17 من المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الذي عقد بمدينة كاتوفيتسه في بولندا خلال الفترة من 23 إلي 25 من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم الجمعة.

وضم الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية السعودية سارة السيد، ووكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي عبدالعزيز السكران، واتحاد الغرف السعودية ممثلا بمجلس الأعمال السعودي البولندي.

وخلال المؤتمر عقد الوفد لقاء مع نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي؛ لبحث العلاقات الاقتصادية بين السعودية وبولندا، وسبل تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بين الدولتين، كما أجرى الوفد لقاءات وورش عمل مع عدد من ممثلي الشركات المشاركة في المؤتمر للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية.

كما شارك الوفد في جلسة حوارية، خصصت للحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية السعودية البولندية، ومجالات التعاون بينهما، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيهما، وما تشهده السعودية من تحولات اقتصادية في ضوء رؤية البلاد 2030.