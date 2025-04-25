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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: مستعدون لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا ونعمل على صياغة بنود الاتفاق المستقبلي

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا مستعدة للتوصل لاتفاق بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا ولكن لم يتم الاتفاق بعد على بعض بنود الاتفاق المستقبلي التي تعمل موسكو على صياغتها حاليًا.

وأضاف لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أشار الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) في تصريحاته إلى إبرام اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط المحددة، عناصر هذا الاتفاق التي تقتضي التدقيق، ونحن عاكفون على هذه العملية الدقيقة".

وكان ترامب قد أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية خلال الأسبوع الجاري، وقال، أمس الأول الأربعاء، إنه حدد أطرا زمنية لإجراء محادثات بشأن التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، لكنه لم يكشف عنها.

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