القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في أقل من 12 ساعة

رصد مراسل القاهرة الإخبارية، يوسف أبو كويك، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، مؤكداً أن المدينة تشهد تصعيداً ميدانياً متسارعاً، معظمها يتعلق بالقصف المدفعي العنيف الذي يطال المناطق التي تشهد توغلاً برياً.

وقال: «نحن أمام تطورات ميدانية متلاحقة، حيث يتركز القصف المدفعي بشكل أساسي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، لاسيما منطقة الشجاعية التي تعرضت لغارات عنيفة في الساعات الأخيرة».

انفجار مدفعي هائل ناجم عن قصف مكثف يطال حي الشجاعية

وأشار «كويك» إلى دوي انفجار مدفعي هائل ناجم عن قصف مكثف يطال حي الشجاعية، حيث وصلت جثة شهيد إلى مستشفى الأهلي المعمداني بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية شارع المنصورة في الحي، وهو الجزء الذي يتعرض لتوغل بري مكثف منذ أكثر من 20 يوماً، مضيفا أن الغارات أدت إلى تدمير مساحات واسعة في المناطق الشرقية للحي ومنطقة التفاح وحي الزيتون، مشيراً إلى أن هذه المناطق تشهد تدميراً شبه كامل.

ما حدث في جباليا بالأمس كان بمثابة مجزرة

ولفت أبو كويك، قائلا: «ما حدث في جباليا بالأمس كان بمثابة مجزرة، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين في أقل من 12 ساعة، ولا تزال طواقم الدفاع المدني والمواطنون يبحثون عن جثامين الضحايا تحت الأنقاض»، وكشف أن فرق الإنقاذ تمكّنت اليوم من انتشال 5 جثامين أخرى، مما يرفع عدد شهداء مجزرة دوار حلاوة إلى نحو 23 شهيداً، بالإضافة إلى عشرات الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات في شمال القطاع.

الأوضاع في غزة تتفاقم مع كل ساعة تمر

وأتم، بأن الأوضاع في غزة تتفاقم مع كل ساعة تمر، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين، مما يضع المدينة أمام تحديات إنسانية كبيرة في ظل محاولات المواطنين التماس النجاة وسط هذا العنف المدمر.