الحكومة الباكستانية: نرفض تعليق معاهدة مياه نهر السند ونعتبره إعلان حرب

أعلنت الحكومة الباكستانية، رفضها القاطع لتعليق معاهدة مياه نهر السند، مشيرةً، إلى أنها تعتبره إعلان حرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وزارة الخارجية الباكستانية تؤكد التزامها بالسلام

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أنهم ملتزمون بالسلام لكن لن يسمحوا لأحد بالاعتداء على سيادتهم وحقوقهم، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الخارجية الباكستانية: “لن نسمح بأي مساس بسيادتنا وأمننا وسنغلق أجواءنا أمام جميع الطائرات الهندية”.

المستشارين الدفاعيين الهنود غير مرغوب فيهم



وتابعت الخارجية، أن المستشارين الدفاعيين الهنود غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة باكستان خلال 48 ساعة.