عمدة كييف: قد نضطر للتنازل عن أجزاء من أراضينا كجزء من اتفاق سلام مع روسيا

قال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية (كييف)، إن بلاده قد تضطر إلى التنازل عن أجزاء من أراضيها كجزء من اتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف كليتشكو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعتها اليوم الجمعة "أحد السيناريوهات قد يقضي بالتنازل عن أجزاء من أراضينا.. هذا ليس عادلا لكن قد يكون حلا مؤقتا من أجل إحلال السلام".. وتابع: "إن قرار التنازل عن أراض لروسيا يعد قرارا سياسيا بالغ الصعوبة، إلا أنه قد يكون حلا مؤلما لإحلال السلام".

وأعرب عمدة كييف عن امتنانه البالغ للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن واشنطن طالما دعمت بلاده منذ بداية الحرب، وبدون هذا الدعم لن تتمكن أوكرانيا من الصمود.

وتأتي تصريحات كليتشكو قبيل اجتماع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت لاحق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لإجراء مباحثات حول تسوية النزاع في أوكرانيا.

وبعد مرور نحو 100 يوم منذ عودته إلى السلطة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يضغط على كييف وموسكو على حد سواء لإنهاء الحرب.