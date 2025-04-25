تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام طبيب بيطرى بإنهاء حياة كلب بإستخدام حقنة هواء عقب قيام الأهالي بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة بالغربية.



كشف ملابسات فيديو يزعم قتل طبيب بيطري لكلب بحقنة هواء في الغربية

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) وبسؤاله قرر أنه تبلغ له من أهالى القرية محل إقامته بقيامهم بالإمساك بكلب وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة لقيامه بعقر طفلين وعقب وصوله قام بإعطائه "حقنه مهدئة" لتهدئته حتى يتمكن من السيطرة عليه، إلا أنه فوجئ بنفوقه ولم يقصد قتله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.