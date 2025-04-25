ads
الجمعة 25 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات فيديو يزعم قتل طبيب بيطري لكلب بحقنة هواء في الغربية

كلب هاسكي
كلب هاسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام طبيب بيطرى بإنهاء حياة  كلب بإستخدام حقنة هواء عقب قيام الأهالي بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة بالغربية.


كشف ملابسات فيديو يزعم قتل طبيب بيطري لكلب بحقنة هواء في الغربية

 بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) وبسؤاله قرر أنه تبلغ له من أهالى القرية محل إقامته بقيامهم بالإمساك بكلب وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة لقيامه بعقر طفلين وعقب وصوله قام بإعطائه "حقنه مهدئة" لتهدئته حتى يتمكن من السيطرة عليه، إلا أنه فوجئ بنفوقه ولم يقصد قتله.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

طبيب بيطرى بإنهاء حياة كلب بإستخدام كشف ملابسات فيديو يزعم قتل طبيب بيطري لكلب بحقنة هواء في الغربية أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وبسؤاله قرر أنه تبلغ له من أهالى القرية محل إقامته بقيامهم بالإمساك بكلب وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة لقيامه بعقر طفلين وعقب وصوله قام بإعطائ تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام طبيب بيطرى بإنهاء حياة كلب بإستخدام حقنة هواء عقب قيام الأهالى بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة ب كلب هاسكي قتل كلب هاسكي