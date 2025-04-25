صور| تفتيش مفاجئ على المخابز لمتابعة تطبيق مبادرة "حقك بالميزان" بالوادي الجديد

شنت الوحدة المحلية لمركز وباريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملة تفتيش مفاجئ على إحدى المخابز بمدينة باريس.

التفتيش الذي قاده عبدالناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، جاء برفقة اللجنة المشكلة من عدة جهات مختصة، حيث تم التحقق من تطبيق المنظومة الخاصة بتوزيع الخبز المدعم وفقًا للأوزان المقررة وذلك في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لمتابعة تفعيل مبادرة "حقك بالميزان"، التي تهدف إلى ضمان جودة الخبز المدعم للمواطنين.

التفتيش المفاجئ والنتائج المترتبة عليه

توجه رئيس الوحدة المحلية وفريق اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري، وحماية المستهلك، وإدارة التموين، إلى أحد المخابز للتأكد من تطبيق مبادرة "حقك بالميزان". وأوضح رئيس المركز أن هذا التفتيش جاء للتأكد من التزام المخابز بتوزيع الخبز وفقًا للأوزان المقررة، وللتأكد من جودة الخبز وتفاعل المواطنين مع المبادرة.

وأكد “صالح” أنه تم الكشف عن نقص في وزن رغيف الخبز، مما استدعى استخدام الميزان لتسليم الخبز للمواطنين. كما وجه بضرورة تطبيق القانون على المخالفات المكتشفة أثناء التفتيش، مع تحرير محاضر للمخالفين.

المخالفات وتفاصيل المحاضر:

أسفر التفتيش عن تحرير عدة محاضر للمخالفين، حيث تم ضبط:

محضرين لعدم وجود شهادة صحية.

محضر نقص وزن في الخبز.

محضر لخبز غير مطابق للمواصفات.

وأوضح رئيس المركز أن هذه المخالفات تم رصدها أثناء الزيارة التفتيشية، وقد تم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها. كما أشار إلى أن الوحدة المحلية بمدينة باريس خصصت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، وتم توفير أرقام خط ساخن لسرعة الاستجابة.

دور المبادرة والتفاعل الشعبي:

وفي تصريح له، أكد عبدالناصر صالح أهمية المبادرة التي أطلقها محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تعزيز جودة الخبز المدعم وضمان توزيعه بشكل عادل على المواطنين. وأوضح صالح أن المبادرة لا تقتصر فقط على المخابز البلدية، بل تشمل أيضًا المخابز التي تقدم الرغيف المحسن والسياحي، مع توفير الموازين الجديدة في جميع المخابز.

لقاء نائب المحافظ مع فريق المتطوعين

في سياق متصل، عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع فريق المتطوعين بمبادرة "حقك بالميزان". الاجتماع جرى بحضور الدكتورة سلوى مصطفى، مدير فرع حماية المستهلك، والأستاذ أحمد هشام، المشرف على فريق المتطوعين، لمتابعة سير أعمال المبادرة ورصد التحديات التي قد تواجهها.

و أشادت نائب المحافظ بالجهود المبذولة من قبل فريق المتطوعين، وأكدت على أهمية دورهم في نشر الوعي بالمبادرة وتلقي الشكاوى من المواطنين. كما أضافت أن المحافظة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

استمرارية المبادرة وتحقيق نتائج إيجابية:

وأشارت حنان مجدي إلى ضرورة استمرار اللقاءات الأسبوعية مع فريق المتطوعين لمناقشة الآراء والأفكار التي تساهم في تحسين فعالية المبادرة. وأضافت أن الهدف من ذلك هو تحقيق نتائج إيجابية من خلال تعزيز دور المبادرة بما يخدم مصلحة المواطن.

وفي الختام، أكدت نائب المحافظ على التزام المحافظة بتطبيق المبادرات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين اليومية، وأن المرحلة القادمة ستشهد استمرار الجهود لتحقيق نتائج ملموسة في ميدان الخدمة العامة.

جانب من حملة تفتيش لمبارة حقك بالميزان في واحة باريس (1)

جانب من حملة تفتيش لمبارة حقك بالميزان في واحة باريس (2)

جانب من حملة تفتيش لمبارة حقك بالميزان في واحة باريس (3)

جانب من حملة تفتيش لمبارة حقك بالميزان في واحة باريس (4)

جانب من حملة تفتيش لمبارة حقك بالميزان في واحة باريس (5)