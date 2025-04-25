دوري أبطال أفريقيا.. جماهير الأهلي تزحف نحو استاد القاهرة

بدأت جماهير النادي الأهلي في الزحف إلى استاد القاهرة، استعدادا لحضور مباراة الأهلي وصن داونز فى السابعة مساء اليوم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



الأهلى وصن داونز

يبحث جمهور النادي الأهلي بشكل خاص والجماهير المصرية بصفة عامة عن موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للتتويج باللقب الثالث على التوالي بعدما حقق لقب الأميرة الإفريقية في آخر نسختين 2022-23 و2023-24.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي في السابعة مساء اليوم الجمعة 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة للمباراة



تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية

نتيجة مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج نادي القرن الأفريقي إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي الذي سيكون أمام بيراميدز أو أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.



قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار.

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء السبت الماضي، في الذهاب بجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).