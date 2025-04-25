توعية أصحاب الحناطير بالأقصر بطرق تدوير روث الخيول وتحويله لـ"سماد عضوي".. صور

تواصلت بمحافظة الأقصر، حملات التوعوية لأصحاب عربات الحنطور، حول تدوير روث الخيول وتحويله إلى سماد عضوي من خلال مشروع "توفير فرص كسب العيش بالتدريب على إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي" والممول من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP)، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

التدريب

وأوضح محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الجمعة، أنه في إطار مواصلة حملات التوعية لأصحاب الحنطور ضمن برنامج بناء القدرات المستهدفين لمشروع إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي، قامت جمعية نور الاسلام الخيرية بالأقصر بتنفيذ ندوة توعوية لأصحاب عربات الحنطور بمدينة الأقصر، عن أثر التعامل الآمن في التخلص من الروث على البيئة وصحة وسلامة الإنسان حيث تم تعريفهم بالمشكلات الناتجة عن التخلص غير السليم من الروث وأن مشكلة روث الخيول تعد مشكلة بيئية وصحية هامة يجب التعامل معها وتحويلها من مشكلة إلى منتج يفيد البيئة حيث يتم تحويله الى سماد عضوي طبيعي لأنه غني بالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، وهي عناصر مهمة لنمو النباتات، ويمكن استخدام الروث بعد تجفيفه و تحويله إلى سماد طبيعي للمزارع والحدائق، والتأكيد على دور أصحاب الحنطور في الحفاظ على البيئة.

شارك في الندوة، عبدالعاطى علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد نجيب حجازي المدير التنفيذي، وحاضر خلالها الدكتورة عفاف عبد الباسط مدير المعمل الإقليمي لبحوث صحة الحيوان بالأقصر، حيث تم التأكيد على أن التعامل الصحيح مع روث الخيول ليس مجرد واجب بيئي، بل هو مسؤولية وطنية ودينية لحماية صحتنا وصحة الآخرين، وجعل بيئتنا أكثر نظافة وصحة، خاصة في منطقة سياحية مثل مدينة الأقصر يجب أن تكون مظهرها لائق لعمل الدعاية السياحية اللازمة وجذب المزيد من السائحين مما يعود بالنفع على الجميع.

إقامة مؤتمر صحفي حول طرح منتح مشروع إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي

وكانت جمعية نور الاسلام بالأقصر، قد نظمت مؤتمراً صحفياً، حول طرح منتح مشروع إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي، الذى تنفذه الجمعية بتمويل من مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة مصر، وذلك فى نادى التجديف، وشارك به عدد من القيادات التنفيذية لوزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والزراعة، والسياحة، والبيئة، والمراكز البحثية، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والقومية المرئية والمسموعة والمقرؤة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للإعلان عن بدء طرح كميات من السماد العضوي المنتج من مشروع إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي.

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