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الجمعة 25 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفارة الصينية في واشنطن تنفي تصريحات ترامب بالاتفاق حول الرسوم الجمركية

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
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نفت السفارة الصينية في واشنطن، اي محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة “لم نجر أي محادثات مع إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية ويجب عليها الكف عن الإرباك”، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصيني شي جين بينج، موضحا “نجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق”.

واضاف ترامب، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما لم يكن بسبب سوق السندات، وانه سيعلن عن صفقات تجارية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

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