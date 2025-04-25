صوامع الوادي الجديد تستقبل 82 ألف طن من القمح .. صور

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن استقبال صوامع المحافظة لأكثر من 82 ألف طن من محصول القمح، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلي ودعم مخزون القمح الاستراتيجي.

وفقًا للبيان الصادر عن المحافظة، بلغت كميات القمح الموردة من داخل وخارج المحافظة 82 ألفًا و103 أطنان و280 كيلو جرامًا، وذلك منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

تفاصيل كميات التوريد



وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن كمية القمح التي جرى تسليمها إلى صوامع المحافظة بلغت 18,509 أطنان و280 كيلو جرامًا، فيما تم توريد 64,594 طنًا و280 كيلو جرامًا إلى الصوامع خارج المحافظة. وأكد المرسي أن المتابعة اليومية لموسم الحصاد تتم بشكل دقيق لضمان سير العمل حسب الخطة المقررة.

استمرار عملية الحصاد في مختلف المراكز



تمثل المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم في الوادي الجديد حوالي 343,112 فدانًا و13 سهمًا، حيث تم حصاد 38,796 فدانًا حتى الآن في مختلف المراكز التابعة للمحافظة. وتستمر أعمال الحصاد بمعدل متسارع في الوقت الحالي، وسط جهود ميدانية مستمرة من قبل الجهات المعنية لتيسير سير العمل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على التنسيق المستمر بين مديرية الزراعة ومديرية التموين بهدف حل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين. وأضاف أن الجمعية الزراعية المركزية والبنك الزراعي المصري، إلى جانب الجمعيات الزراعية في القرى، يساهمون في تجميع المحصول من الفلاحين وتوريده إلى صومعة الخارجة. تأتي هذه الجهود لتخفيف الأعباء على المزارعين وتسريع عملية تسويق المحصول.

لجان متخصصة لضمان جودة وسلامة التوريد



وأشار المرسي إلى تشكيل خمس لجان متخصصة تضم ممثلين من وزارة الزراعة، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء. هذه اللجان تتابع عملية التوريد لضمان استمرارها بأعلى درجات الجودة والشفافية.

يُعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي القومي. ومع استمرارية عملية التوريد حتى نهاية الموسم، تأمل السلطات في زيادة الإنتاج المحلي من القمح لتلبية احتياجات السوق وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من هذا المورد الحيوي.

صوامع الوادي الجديد تستقبل 82 ألف طن من القمح (1)

صوامع الوادي الجديد تستقبل 82 ألف طن من القمح (2)