الرعاية الصحية: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع في جنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن هناك إهتماما كبيرا من القيادة السياسية بوضع سيناء بشكل عام وجنوب سيناء حاليا بشكل خاص، متابعا "وفى رؤية مصر 2030 يأتى دائما القطاع الصحى على أولوية اهتمام الدولة لتوصيل الخدمة بشكل كامل للمواطنين فى جنوب سيناء، وهى رابع محافظة انضمت لمنظومة التأمين الصحى الشامل ودخلت تجريبيا فى عام 2022 ورسميا بداية من 2024".

واضاف مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن محافظة جنوب سيناء عانت من عدم الاهتمام بالقطاع الصحي في بعض الفترات، ومن ثم، فإن الهيئة العامة للرعاية الصحية اضطلعت بدورها في الإهتمام بالمواطن وشعوره بدور الدولة بشكل قوى فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك 27 منشأة على أرض جنوب سيناء ما بين منشآت تم إنشاؤها حديثا واخرى تم تطويرها، بالإضافة إلى أن فى الفترة القادمة سوف يكون هناك 4 منشآت.

وتابع مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مجمع الفيروز الطبى هو أخر ما تم إضافته إلى للمنظومة الطبية بالطور ويعتبر أول مجمع بجنوب سيناء بشكل عام، مؤكدا إهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بعدم وجود عبء على المواطن للتنقل خارج المحافظة لتلقى العلاج والخدمات الطبية كما كان يحدث فى السابق.

