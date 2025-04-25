5 علاجات فعالة لتخفيف آلام الصداع النصفى.. تعرف عليها

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الصداع النصفى وهو من أشد أعراض الصداع العادى، حيث يسبب ألم نابض فى اتجاه واحد من الرأس، قد تتمثل أعراض الصداع النصفى فى عدم الرؤية، والغثيان، والتقيء والحساسية للضوء.

ووفقا لما أشار اليه خبراء الأطباء ، يستمر الألم لساعات أو أيام، مما يصعب على الانسان العمل أو القيام بأي أنشطة يومية، وعند النساء يعد عدم انتظام التوازن الهرموني السبب الأكبر للصداع النصفي، ويمكن أن يُحفّز هذا الاضطراب العصبي تغيرات مستوي هرمون الإستروجين، تحديدا قبل أو أثناء الدورة الشهرية، وأثناء انقطاع الطمث، أو الحمل.

ووفقا لموقع news18 قد تسبب بعض الأدوية عند تناولها الكافيين الصداع النصفى، كما أن التوتر وعدم انتظام النوم والمجهود البدنى الشاق ، واتباع نظام غذائى غير صحى من الأسباب المعروفة للصداع النصفى.

ورغم أن المصابين بالصداع النصفى دائما ما يتناولون مسكنات الألم.

وهناك 5 علاجات فعالة لكيفية التغلب على ألم الصداع النصفى هي كالتالي:

الاستجمام والراحة فى مكان هادئ



مهما كانت شدة الألم، من الضرورى الحصول على قسط كافٍ من الراحة عند الإصابة بالصداع النصفى، ولأن العينين تصبحان حساستين للضوء والومضات، يُنصح بشدة بالتواجد فى غرفة مظلمة وهادئة، وحال حدوث قىء بسبب الألم، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق زيادة شرب الماء للوقاية من الجفاف، ولتخفيف توتر العضلات، يمكن وضع كمادات ساخنة أو باردة على الرأس أو الرقبة، كمادات الثلج، على وجه الخصوص، تُعطى تأثيرًا مُخدرًا، مما يُخفف الألم بشكل أكبر.

النوم الجيد



قد يؤدي قلة النوم إلى الصداع النصفى، وينصح المرضى بالالتزام بساعات نوم محددة يوميا، وعدم النوم في وقت الظهيرة القيلولة للحفاظ على روتين نوم منتظم، والأفضل سماع موسيقى هادئة وقراءة كتب قبل النوم .

السيطرة على التوتر والقلق



الصداع النصفى والتوتر معا ، يسبب الاحساس بخفض الطاقة، يمكن للمشى السريع أن ينشط الطاقة ، كما يساعد على التنفس بعمق و الاسترخاء.

ممارسة التمارين بانتظام

أثناء ممارسة الرياضة، يفرز الجسم مواد تنشط خلايا الدماغ، كما تعمل ذلك على خفض القلق والاكتئاب، اللذين يرفع معدل الصداع النصفي .

اتباع نظام غذائى صحى

الأفضل لمرضى الصداع النصفي تناول الوجبات بانتظام ، لأن المعدة الخالية قد تسبب الألم. لتجنب المشاكل بالمعدة ، ينصح بالابتعاد عن الجبن القديم والشوكولاتة والكافيين.