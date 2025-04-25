رئيس «الإسعاف» يبحث مع محافظ الإسكندرية زيادة التغطية وتطوير مبنى كوم الدكة

اختتم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جولته التفقدية لمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي ضمن خطة الهيئة للوقوف على جاهزية المنظومة الإسعافية استعدادًا لاستقبال موسم الصيف، حيث تُعد الإسكندرية من أبرز المقاصد السياحية الداخلية في مصر.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لقيادات الوزارة لمتابعة الخدمات الصحية على أرض الواقع والعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين.

لقاء موسّع مع محافظ الإسكندرية

استهل الدكتور عمرو رشيد جولته بلقاء مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، حيث عبّر عن تقديره لدعم المحافظ للمنظومة الإسعافية، والذي ساهم في رفع معدلات الاستجابة للحالات الطارئة، ومنها افتتاح أول تمركز إسعافي داخل ميناء الإسكندرية لخدمة رواده.

مشروع تطوير مبنى "كوم الدكة" التراثي

تناول اللقاء مناقشة المشروع الطموح لتطوير مبنى هيئة الإسعاف بكوم الدكة، المصنّف كأحد أقدم المنشآت الإسعافية في العالم، ويضم مركبات قديمة ووثائق وجداريات تعود لبدايات تأسيس الخدمة في عام 1902.

وقد أعرب المحافظ عن دعمه للمشروع، موجّهًا بتوفير مقر بديل مؤقت للعاملين تمهيدًا لبدء أعمال التطوير، مع الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى ومحتوياته ذات القيمة التاريخية.

مركز صيانة جديد لتعزيز القدرة التشغيلية

ناقش الجانبان مقترح إنشاء مركز صيانة متكامل لمركبات وأجهزة الإسعاف داخل المحافظة، بهدف تقديم خدمات صيانة عاجلة تسهم في الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسطول الهيئة. وقد لاقى المقترح دعمًا وترحيبًا من المحافظ.

لقاء مباشر مع الفرق الإسعافية وتأكيد دعم ملف الأجور

حرص الدكتور عمرو رشيد خلال جولته على لقاء عدد من الفرق الإسعافية والإشرافية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة العمل. وأكد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الأجور، مشيرًا إلى إقرار أول زيادة استثنائية العام الماضي، ووجود مقترح جديد قيد الدراسة حاليًا لدى الجهات المعنية.

تأمين حياة العاملين: دراسة اكتوارية جديدة قيد التنفيذ

كشف رئيس الهيئة عن إعداد أول دراسة اكتوارية للتأمين على حياة العاملين، تتضمن تغطية حالات الوفاة الطبيعية وصرف مبالغ التأمين عند التقاعد، في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

تفقد ميداني لتمركزات الإسعاف ومبنى الورديان الجديد

اختتم الدكتور عمرو رشيد جولته بتفقد عدد من نقاط الإسعاف، بينها مبنى إسعاف الورديان الجديد، حيث وجه بسرعة استلامه وتجهيزه لتوفير بيئة ملائمة لإعاشة الأطقم الإسعافية العاملة بالموقع.

مرافقو الجولة

رافق الدكتور عمرو رشيد في جولته كلٌّ من:

المهندس محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية

الدكتور شريف مدحت، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي

الدكتور محمد سعدية، مدير عام إقليم الإسكندرية

الدكتورة داليا عادل، مدير فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية.

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