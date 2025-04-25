محافظ الإسكندرية يبحث سبل تطوير المنظومة الإسعافية بالمحافظة

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، وذلك في إطار جولة الأخير التفقدية للمحافظة، والتي تأتي ضمن خطة هيئة الإسعاف المصرية للاستعداد لموسم الصيف، نظرًا لما تمثله الإسكندرية من أهمية سياحية كبرى، حيث تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وبدأ اللقاء باجتماع موسع بديوان عام المحافظة، أعرب خلاله الدكتور عمرو رشيد عن شكره وتقديره للسيد المحافظ على دعمه المستمر لمنظومة الإسعاف بالمحافظة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على زيادة التغطية الإسعافية ورفع معدلات الاستجابة للحالات الطارئة، ومنها افتتاح أول تمركز إسعاف داخل ميناء الإسكندرية، لخدمة رواد أحد أهم الشرايين الاقتصادية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية يناقش مشروع مبني الهيئة الإسعاف

وتناول اللقاء مناقشة مشروع تطوير مبنى هيئة الإسعاف المصرية بكوم الدكة، والذي يُعد من أقدم المنشآت الإسعافية على مستوى العالم بحسب تصنيف وزارة السياحة والآثار، حيث يضم سيارات إسعاف ووثائق تاريخية وجداريات تعود لبدايات العمل الإسعافي في مصر منذ عام 1902. وقد أكد المحافظ دعمه الكامل لهذا المشروع، ووجّه بتوفير مقر بديل للعاملين بالمبنى، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي الفريد له.

كما استعرض الجانبان مقترح هيئة الإسعاف لتدشين مركز صيانة متكامل بالإسكندرية لصيانة المركبات والأجهزة الطبية الإسعافية، وقد رحب المحافظ بهذا المقترح وأكد دعم المحافظة الكامل لتنفيذه لما له من أهمية في تعزيز القدرة التشغيلية للمنظومة الإسعافية بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور عمرو رشيد عن تقديره للإيجابية الكبيرة والتعاون المثمر الذي لمسه من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تحسين جودة الخدمات الإسعافية المقدمة لأهالي الإسكندرية، ومشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.